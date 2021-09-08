Никифоров назвал дату следующего визита Зеленского в США

Визит в Нью-Йорк состоится в конце сентября. Зеленский отправится в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, уточнил Никифоров.

ГА ООН откроет свою 76 сессию 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября 2021 года.

Контекст:

Зеленский 31 августа этого года прибыл в США с официальным визитом. 1 сентября в Вашингтоне он встретился с президентом США Джо Байденом.

По итогам переговоров двух президентов было подписано совместное заявление США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, в котором говорится, в частности, о газопроводе "Северный поток – 2" как об "угрозе для европейской энергетической безопасности" и о противодействии российской агрессии.

В ходе визита поднимались вопросы в том числе вооружения украинской армии и возможности членства Украины в НАТО. В Москве на заявления об Украине и НАТО отреагировали негативно.