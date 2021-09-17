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"Надеемся на дипломатию и армию". В МИД Украины ответили на слова Захаровой о западных "кураторах" Киева

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В МИД Украины подчеркнули, что "ключи от мира в Украине лежат в Кремле"
В МИД Украины подчеркнули, что "ключи от мира в Украине лежат в Кремле"
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Заявления спикера МИД РФ Марии Захаровой в адрес президента Украины Владимира Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова по поводу войны на Донбассе свидетельствуют о нежелании Москвы завершить конфликт. Об этом "Украинской правде" заявил 17 сентября спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Российская Федерация продолжает маскировать с публичной риторикой нежелание выполнять свои обязательства. За ширмой шумных выпадов МИД РФ достаточно четко видна целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощения Минских договоренностей и итогов саммита лидеров нормандского формата, блокирование работы трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях", – сказал он.

По словам дипломата, действия Москвы демонстрируют "логику на дальнейшую эскалацию – незаконная организация в Крыму и на Донбассе выборов в Госдуму России, репрессии против крымских татар".

"Ключи от мира в Украине лежат в Кремле. Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед. Когда она появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс. Россия уже сейчас может сделать первый шаг – решиться на встречу министров иностранных дел нормандской четверки", – объяснил Николенко.

Он считает, что "время переходить от слов к действиям уже давно пришло".

"Наше государство готово к прогрессу. В то же время мы четко понимаем, с кем имеем дело. Поэтому надеемся как на дипломатию, так и на армию", – заявил Николенко.

Контекст:

10 сентября Зеленский заявил, что полномасштабная война с Россией возможна. Он не согласен с тем, что эскалация между Украиной и Россией может начаться из-за желания Украины вступить в НАТО. Президент напомнил, что в 2014 году Украина такого желания не декларировала, но Россия все равно начала войну.

Данилов 12 сентября подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в состоянии перейти к активным действиям на Донбассе и вести борьбу за оккупированный Крым. "Речь не идет о военной составляющей, потому что это невозможно в современном мире. От этого погибнет большое количество мирного населения. Поверьте, наши военные могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым, но надо иметь в виду, что мы не можем допустить смерти сотен тысяч людей", – подчеркнул он.

16 сентября Захарова заявила, что "подобные высказывания должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину и бесконечно тревожится о судьбе этой страны, призывает к возвращению жизни в мирное русло".

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, война, МИД Украины, Донбасс, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Олег Николенко, Алексей Данилов
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