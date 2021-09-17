"Надеемся на дипломатию и армию". В МИД Украины ответили на слова Захаровой о западных "кураторах" Киева

В МИД Украины подчеркнули, что "ключи от мира в Украине лежат в Кремле" Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

"Российская Федерация продолжает маскировать с публичной риторикой нежелание выполнять свои обязательства. За ширмой шумных выпадов МИД РФ достаточно четко видна целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощения Минских договоренностей и итогов саммита лидеров нормандского формата, блокирование работы трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях", – сказал он.

По словам дипломата, действия Москвы демонстрируют "логику на дальнейшую эскалацию – незаконная организация в Крыму и на Донбассе выборов в Госдуму России, репрессии против крымских татар".

"Ключи от мира в Украине лежат в Кремле. Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед. Когда она появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс. Россия уже сейчас может сделать первый шаг – решиться на встречу министров иностранных дел нормандской четверки", – объяснил Николенко.

Он считает, что "время переходить от слов к действиям уже давно пришло".

"Наше государство готово к прогрессу. В то же время мы четко понимаем, с кем имеем дело. Поэтому надеемся как на дипломатию, так и на армию", – заявил Николенко.