В МИД РФ заявили, что высказывания Зеленского и Данилова "должны пресекаться теми, кто на западе курирует Украину"

"Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в случае приказа верховного главнокомандующего украинская армия может захватить "ДНР" и "ЛНР". Президент Владимир Зеленский и вовсе допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Подобные высказывания должны пресекаться теми, кто на западе курирует Украину и бесконечно тревожится о судьбе этой страны, призывает к возвращению жизни в мирное русло", – сказала Захарова.

Она прокомментировала слова Зеленского о том, что полномасштабная война с Россией возможна. Он не согласен с тем, что эскалация между Украиной и Россией может начаться из-за желания Украины вступить в НАТО. Президент напомнил, что в 2014 году Украина такого желания не декларировала, но Россия все равно начала войну.

Данилов 12 сентября заявил, что Вооруженные силы Украины в состоянии перейти к активным действиям на Донбассе и вести борьбу за оккупированный Крым.

"Речь не идет о военной составляющей, потому что это невозможно в современном мире. От этого погибнет большое количество мирного населения. Поверьте, наши военные могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым, но надо иметь в виду, что мы не можем допустить смерти сотен тысяч людей. У нас есть понимание, где есть эта граница", – подчеркнул он.