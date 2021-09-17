В МИД РФ заявили, что высказывания Зеленского и Данилова "должны пресекаться теми, кто на западе курирует Украину"

"Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в случае приказа верховного главнокомандующего украинская армия может захватить "ДНР" и "ЛНР". Президент Владимир Зеленский и вовсе допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Подобные высказывания должны пресекаться теми, кто на западе курирует Украину и бесконечно тревожится о судьбе этой страны, призывает к возвращению жизни в мирное русло", – сказала Захарова.
Она прокомментировала слова Зеленского о том, что полномасштабная война с Россией возможна. Он не согласен с тем, что эскалация между Украиной и Россией может начаться из-за желания Украины вступить в НАТО. Президент напомнил, что в 2014 году Украина такого желания не декларировала, но Россия все равно начала войну.
Данилов 12 сентября заявил, что Вооруженные силы Украины в состоянии перейти к активным действиям на Донбассе и вести борьбу за оккупированный Крым.
"Речь не идет о военной составляющей, потому что это невозможно в современном мире. От этого погибнет большое количество мирного населения. Поверьте, наши военные могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым, но надо иметь в виду, что мы не можем допустить смерти сотен тысяч людей. У нас есть понимание, где есть эта граница", – подчеркнул он.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась, увеличилось количество обстрелов боевиков и жертв со стороны Украины. Россия активно перебрасывала военную технику в Крым через Керченский мост и наращивала войска вблизи границы с Украиной.