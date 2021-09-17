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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД РФ заявили, что высказывания Зеленского и Данилова "должны пресекаться теми, кто на западе курирует Украину"

Захарова прокомментировала слова Зеленского о возможности полномасштабной войны с РФ
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возможности полномасштабной войны с РФ
Фото: mid.ru

В министерстве иностранных дел России считают, что Украина проводит совместные военные учения со странами НАТО, чтобы "отвлечь общественное внимание от неудач во внутренней политике". Об этом 16 сентября заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, пишет пресс-служба министерства.

"Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в случае приказа верховного главнокомандующего украинская армия может захватить "ДНР" и "ЛНР". Президент Владимир Зеленский и вовсе допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Подобные высказывания должны пресекаться теми, кто на западе курирует Украину и бесконечно тревожится о судьбе этой страны, призывает к возвращению жизни в мирное русло", – сказала Захарова.

Она прокомментировала слова Зеленского о том, что полномасштабная война с Россией возможна. Он не согласен с тем, что эскалация между Украиной и Россией может начаться из-за желания Украины вступить в НАТО. Президент напомнил, что в 2014 году Украина такого желания не декларировала, но Россия все равно начала войну.

Данилов 12 сентября заявил, что Вооруженные силы Украины в состоянии перейти к активным действиям на Донбассе и вести борьбу за оккупированный Крым.

"Речь не идет о военной составляющей, потому что это невозможно в современном мире. От этого погибнет большое количество мирного населения. Поверьте, наши военные могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым, но надо иметь в виду, что мы не можем допустить смерти сотен тысяч людей. У нас есть понимание, где есть эта граница", – подчеркнул он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась, увеличилось количество обстрелов боевиков и жертв со стороны Украины. Россия активно перебрасывала военную технику в Крым через Керченский мост и наращивала войска вблизи границы с Украиной.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Донбасс, ДНР, Владимир Зеленский, война в Украине, Мария Захарова, ЛНР, война на Донбассе, Алексей Данилов
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