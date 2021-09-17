ОБСЕ: Количество нарушений режима тишины на Донбассе в сентябре выросло на 30%

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения остается нестабильной... Я особенно сожалею о росте числа жертв среди гражданского населения", – сказал Киннунен.

По его информации, в августе на Донбассе погибли 11 гражданских лиц – это самое большое количество жертв среди гражданского населения в месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении перемирия, достигнутого в июле 2020 года.

Киннунен отметил, что участники рабочей группы по безопасности продолжили работу над проектом дополнения к соглашению об усилении режима прекращения огня, "однако все еще присутствуют разногласия по поводу характера возможного нового механизма координации и верификации".

Он также напомнил, что второе заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не состоялось, так как "разногласия по поводу недавнего назначения эксперта еще не разрешены". Так представитель ОБСЕ охарактеризовал ситуацию, в которой РФ продолжает попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы Майю Пирогову – гражданку Украины из Донецка, которую заочно приговорили в Украине за терроризм к 10 годам лишения свободы.

"Вопросы жизненно важного значения для населения по обе стороны от линии соприкосновения, такие как открытие новых пунктов пропуска и взаимный обмен лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, не смогли быть обсуждены. Я подчеркиваю необходимость поиска скорейшего выхода из этого тупика в преддверии очередного заседания рабочей группы", – заявил Киннунен.