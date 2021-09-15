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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина на заседании ТКГ передала ОБСЕ ноты о грубых нарушениях перемирия со стороны боевиков – делегация

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За первые две недели сентября на Донбассе погибли пять украинских военных
За первые две недели сентября на Донбассе погибли пять украинских военных
Фото: ЕРА (архив)

Украина 15 сентября на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе призвала Россию ответственно отнестись к выполнению решений, принятых в ходе переговоров в нормандском формате, в частности на саммите в Париже в 2019 году.

Об этом пресс-служба украинской делегации в ТКГ сообщила в Facebook.

Речь идет о подготовке следующего этапа обмена удерживаемыми лицами, разблокировании контрольных пунктов въезда-выезда со стороны боевиков на Донбассе, соблюдении договоренностей о перемирии.

"Также украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины", – уточнили в делегации.

Там сообщили, что РФ продолжает попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы Майю Пирогову – гражданку Украины из Донецка, которую заочно приговорили в Украине за терроризм к 10 годам лишения свободы.

"Наша делегация расценивает это как сознательную попытку заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. [...] Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые меры для этого и для строгого соблюдения режима прекращения огня", – заявили в ТКГ.

Следующее заседание назначено на 29 сентября.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/355418819701868

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Количество обстрелов с начала 2021 года со стороны боевиков на Донбассе растет в геометрической прогрессии, сообщил глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов 14 сентября. За первые две недели сентября, по подсчетам издания "ГОРДОН", погибли пять украинских военных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, война в Украине, война на Донбассе, ранение, КПВВ, ноты, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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