Украина на заседании ТКГ передала ОБСЕ ноты о грубых нарушениях перемирия со стороны боевиков – делегация

За первые две недели сентября на Донбассе погибли пять украинских военных Фото: ЕРА (архив)

Об этом пресс-служба украинской делегации в ТКГ сообщила в Facebook.

Речь идет о подготовке следующего этапа обмена удерживаемыми лицами, разблокировании контрольных пунктов въезда-выезда со стороны боевиков на Донбассе, соблюдении договоренностей о перемирии.

"Также украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины", – уточнили в делегации.

Там сообщили, что РФ продолжает попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы Майю Пирогову – гражданку Украины из Донецка, которую заочно приговорили в Украине за терроризм к 10 годам лишения свободы.

"Наша делегация расценивает это как сознательную попытку заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. [...] Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые меры для этого и для строгого соблюдения режима прекращения огня", – заявили в ТКГ.

Следующее заседание назначено на 29 сентября.