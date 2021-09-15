Боевики на Донбассе запросили тишину и обстреляли автомобиль СЦКК из артиллерии и минометов – военные

14 сентября в 23.15 в районе поселка Шумы боевики обстреляли автомобиль СЦКК – ЗИЛ-131 белого цвета с соответствующими опознавательными знаками. Они открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм, отметили в штабе.

В результате обстрела зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории.

В 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ сообщили, что перед обстрелом боевики сами обращались в СЦКК, запрашивая тишину. При этом оккупанты стреляли точно по белому ЗИЛу, так как его "невозможно ни с чем спутать". В бригаде уточнили, что члены СЦКК не пострадали.

В штабе ООС заявили, что в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения боевиками режима прекращения огня, ВСУ оставляют за собой право дать адекватный ответ с использованием разрешенных Минскими договоренностями сил и средств.