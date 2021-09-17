Зеленский: Мы постоянно дискутируем о героях прошлого и не замечаем героев настоящего

"Мы постоянно дискутируем о героях прошлого и не замечаем героев настоящего. Не в голливудском кино, а в нашей реальной жизни, в нашем реальном сюжете – это простой пожарный, простой спасатель, сапер, пилот вертолета или пилот самолета – их, в отличие от Брюса Уиллиса или Джейсона Стетхэма, обжигает по-настоящему, у них, в отличие от кого-то, нет дублеров, они действительно лезут на 15 этаж по-настоящему, и шрамы на лице и шрамы на руках – это не грим и болят они по-настоящему", – сказал президент.

Он также отметил, что "едкий дым, ледяная вода и ночь поисков в холодном лесу или поисков в горах" – все это для спасателей "не кино, и побратимов, к сожалению, они иногда теряют не из-за поворота сюжета".

Обращаясь к спасателям, глава государства подчеркнул, что они являются настоящими героями.

"Каждый раз, когда мы говорим: "Слава Украине! Героям слава!", – это и о вас также. По-настоящему о вас", – заявил Зеленский.