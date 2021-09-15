Зеленский рассказал о разговоре с Трампом, после которого в США запустили процедуру импичмента

Зеленский заявил, что во время разговора с Трампом думал о своей стране Фото: ЕРА

После того разговора в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа. Тогда Трамп попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена – сына своего конкурента в борьбе за должность главы Белого дома, демократа Джо Байдена. Ранее Хантер Байден входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma.

"Я не считал, что на нас оказывается давление. [...] Я всегда считал, что мы – независимая страна, и чувствую себя амбициозным, независимым человеком, которому ежедневно нужно учиться у лучших. Вот почему мой разговор с президентом Трампом прошел в том же русле. Я знал, что нам нужны хорошие отношения с Соединенными Штатами, что они болеют за нас, поддерживают, и мы должны получить больше от США", – объяснил Зеленский.

По его словам, тогда речь шла о "серьезных вещах".

"Это на уровне человека, от которого зависит стабильность нашей страны и помощь моей стране". Нам нужны отношения", – отметил президент Украины.

Журналист спросил его, не почувствовал ли он разочарования и не показалось ли ему странным, что США "призывают убрать коррупцию, а затем президент Соединенных Штатов просит сделать что-то не совсем понятное".

"Я не чувствовал, что он заставляет меня что-то сделать, и я тогда говорил правду. Я не чувствовал такого давления. [...] Даже если эти планы были у кого-то в голове, я не был готов это почувствовать. Я думал о своей стране, о помощи. Я не хотел ставить под угрозу военную помощь", – заявил Зеленский.