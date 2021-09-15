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ПОЛИТИКА

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом, после которого в США запустили процедуру импичмента

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Зеленский заявил, что во время разговора с Трампом думал о своей стране
Зеленский заявил, что во время разговора с Трампом думал о своей стране
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что летом 2019 года во время телефонного разговора с тогдашним президентом США Дональдом Трампом не чувствовал со стороны собеседника какого-либо давления. Об этом Зеленский сказал в интервью CNN, видео которого опубликовал в Facebook 15 сентября Офис президента Украины.

После того разговора в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа. Тогда Трамп попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена – сына своего конкурента в борьбе за должность главы Белого дома, демократа Джо Байдена. Ранее Хантер Байден входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma.

"Я не считал, что на нас оказывается давление. [...] Я всегда считал, что мы – независимая страна, и чувствую себя амбициозным, независимым человеком, которому ежедневно нужно учиться у лучших. Вот почему мой разговор с президентом Трампом прошел в том же русле. Я знал, что нам нужны хорошие отношения с Соединенными Штатами, что они болеют за нас, поддерживают,  и мы должны получить больше от США", – объяснил Зеленский.

По его словам, тогда речь шла о "серьезных вещах".

"Это на уровне человека, от которого зависит стабильность нашей страны и помощь моей стране". Нам нужны отношения", – отметил президент Украины.

Журналист спросил его, не почувствовал ли он разочарования и не показалось ли ему странным, что США "призывают убрать коррупцию, а затем президент Соединенных Штатов просит сделать что-то не совсем понятное".

"Я не чувствовал, что он заставляет меня что-то сделать, и я тогда говорил правду. Я не чувствовал такого давления. [...] Даже если эти планы были у кого-то в голове, я не был готов это почувствовать. Я думал о своей стране, о помощи. Я не хотел ставить под угрозу военную помощь", – заявил Зеленский.

Контекст:

9 сентября 2019 года главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – Демократическая партия) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечали, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время июльского телефонного разговора.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следовало, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына своего соперника на президентских выборах 2020 года Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". Зеленский заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Трамп называл расследование демократов "охотой на ведьм" и настаивал, что не давил на Зеленского. В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

В августе 2019 года издание Politico сообщило, что Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона. Трамп не подтверждал эту информацию. Тогдашний вице-президент Майк Пенс заявлял, что выделение Украине военной помощи зависит от ее успехов в борьбе с коррупцией.

12 сентября администрация президента разблокировала программу военной помощи. 19 сентября Палата представителей Конгресса США после задержки одобрила выделение Украине средств для укрепления безопасности.

22 сентября Трамп заявил, что поддерживал Украину с самого начала, но очень разочарован тем, что другие страны не помогают этой стране в той же мере. 24 сентября он признал, что останавливал программу помощи Украине, добиваясь, чтобы Евросоюз также выделял средства Киеву.

Теги: США, Украина, коррупция, телефоны, угрозы, помощь, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, президент, импичмент Трампа
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