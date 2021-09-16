Зеленский поручил Данилову подготовить заседание СНБО на 17 сентября

Заседание состоится в 17.00. Повестку в аппарате СНБО не озвучили.

Контекст:

Заседания СНБО, как правило, проходят по пятницам.

Предыдущее заседание состоялось 20 августа. На нем утвердили концепцию национальной системы устойчивости, а также ввели санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача и ряда лиц, в отношении которых введены санкции США. Под санкции попал главред "Страны" Игорь Гужва, а также лица и предприятия, аффилированные с ним. Ограничительные меры коснутся также блогера Анатолия Шария и его медиагруппы.