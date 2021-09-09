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В СНБО провели заседание по разработке Стратегии морской безопасности Украины

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Заседание рабочей группы проходило под председательством Данилова
Заседание рабочей группы проходило под председательством Данилова
Фото: rnbo.gov.ua

9 сентября в аппарате Совета национальной безопасности и обороны состоялось заседание межведомственной рабочей группы по разработке Стратегии морской безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО. 

Заседание прошло под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова. Он сказал, что морская безопасность занимает важное место в системе национальной безопасности Украины, а разработка соответствующей стратегии – одна из ключевых задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским. 

Военной составляющей необходимо уделять особое внимание при разработке стратегии, подчеркнул Данилов. 

Как сказано в релизе, стратегию разрабатывали с учетом украинского, международного законодательства, а также "опыта ведущих стран мира по разработке и имплементации соответствующих стратегий". 

Морская безопасность Украины должна строиться на принципах внутренней интегрированности и международного сотрудничества, считают участники рабочей группы. 

"Морская безопасность Украины должна рассматриваться в контексте безопасности Балто-Черноморского региона и международной морской безопасности, ведь агрессивные действия РФ в Черном и Азовском морях несут угрозу не только нашей безопасности", – подчеркивается в сообщении. 

Участники заседания решили принять за основу структуру Стратегии морской безопасности Украины и утвердили план подготовки ее проекта.

Контекст:

Зеленский 8 сентября подписал указ, которым ввел в действие тайное решение СНБО о развитии ВМС ВСУ, принятое 20 августа.

20 августа Данилов сообщал, что один из вопросов, который СНБО в тот день рассмотрел на своем заседании в секретном режиме, касался финансирования Военно-морских сил страны. Он сообщил, что СНБО попросит у Кабмина и Рады дополнительно 960 млн грн в этом году на покупку необходимых ВМС технических средств.

Зеленский заявлял, что в Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию Военно-морского флота. По его словам, в Украине создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз, строительство первой, по его словам, уже скоро начнется в Бердянске.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, СНБО, ВМС Украины, ВСУ, заседание
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