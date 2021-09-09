В СНБО провели заседание по разработке Стратегии морской безопасности Украины

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Заседание прошло под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова. Он сказал, что морская безопасность занимает важное место в системе национальной безопасности Украины, а разработка соответствующей стратегии – одна из ключевых задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским.

Военной составляющей необходимо уделять особое внимание при разработке стратегии, подчеркнул Данилов.

Как сказано в релизе, стратегию разрабатывали с учетом украинского, международного законодательства, а также "опыта ведущих стран мира по разработке и имплементации соответствующих стратегий".

Морская безопасность Украины должна строиться на принципах внутренней интегрированности и международного сотрудничества, считают участники рабочей группы.

"Морская безопасность Украины должна рассматриваться в контексте безопасности Балто-Черноморского региона и международной морской безопасности, ведь агрессивные действия РФ в Черном и Азовском морях несут угрозу не только нашей безопасности", – подчеркивается в сообщении.

Участники заседания решили принять за основу структуру Стратегии морской безопасности Украины и утвердили план подготовки ее проекта.