В СНБО обсудили создание кибервойск в Украине, Кабмин должен подготовить законопроект

Кибервойска будут функционировать в составе Минобороны Фото: mil.gov.ua (архив)

Отмечается, что совещание провели в рамках выполнения решения СНБО Украины от 14 мая "О неотложных мерах по киберобороне государства", введенного в действие указом президента 26 августа.

"Согласно указу, Кабинету министров поручено в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно создания и функционирования в системе Министерства обороны Украины кибервойск", – говорится в сообщении.

На совещании обсуждали объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения кибервойск, комплектования личного состава, выполнения основных задач.

В совещании приняли глава Госспецсвязи Юрий Щегол, гендиректор Директората трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Минобороны Сергей Максимов и его заместитель Сергей Галушко, замглавы Офиса Президента Роман Машовец, заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, специалисты аппарата СНБО.