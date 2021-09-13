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В СНБО обсудили создание кибервойск в Украине, Кабмин должен подготовить законопроект

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Кибервойска будут функционировать в составе Минобороны
Кибервойска будут функционировать в составе Минобороны
Фото: mil.gov.ua (архив)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов провел совещание по созданию кибервойск Украины. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что совещание провели в рамках выполнения решения СНБО Украины от 14 мая "О неотложных мерах по киберобороне государства", введенного в действие указом президента 26 августа.

"Согласно указу, Кабинету министров поручено в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно создания и функционирования в системе Министерства обороны Украины кибервойск", – говорится в сообщении.

На совещании обсуждали объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения кибервойск, комплектования личного состава, выполнения основных задач.

В совещании приняли глава Госспецсвязи Юрий Щегол, гендиректор Директората трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Минобороны Сергей Максимов и его заместитель Сергей Галушко, замглавы Офиса Президента Роман Машовец, заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, специалисты аппарата СНБО.

Контекст:

14 сентября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский издал указ,  которым ввел в действие решение СНБО "О стратегии национальной безопасности Украины", через 10 дней в Совете нацбезопасности сообщили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности начали разрабатывать стратегию.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании кибервойск в Украине. Данилов пояснил, что этот вопрос рассматривали на заседании СНБО в закрытом режиме. На заседании была принята стратегия развития кибербезопасности на следующие пять лет.

Также в мае в Украине открыли киберцентр UA30. Там работает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) – единственная в стране, которая входит в международный Форум команд реагирования на инциденты безопасности (FIRST), сообщали в Офисе президента. 

Теги: Кабинет Министров, СНБО, Минобороны, законопроект, Госспецсвязи, кибербезопасность, Алексей Данилов, Кабмин
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