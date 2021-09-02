В августе СБУ заблокировала 43 кибератаки на органы власти

"Это произошло благодаря анализу более 36 тыс. критических событий информационной безопасности, выявленных в августе", – говорится в сообщении.

Основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были: соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server), попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack), атаки на веб-приложения (Web App Attack), вредоносное программное обеспечение (Malware) и другие.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в Украине, США, Ирландии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, Латвии, Чехии, Польше.