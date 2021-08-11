Стало известно, когда рассмотрят запрос Украины на присоединение к центру НАТО по киберобороне

Для присоединения Украины к организации нужно согласованное решение всех ее членов, среди которых большинство составляют страны, входящие в НАТО Фото: depositphotos.com

"Членство в организации даст Украине возможность обмена опытом в выявлении и противодействии современным киберугрозам, отработки навыков совместного реагирования на кибератаки и проведения операций обороны и сдерживания в киберпространстве. Украина получит доступ к ведущим исследованиям и разработкам, проводимым CCDCOE. Все это позволит более эффективно противодействовать гибридным угрозам со стороны Российской Федерации. Членство в CCDCOE станет еще одним важным шагом на пути вступления Украины в НАТО", – говорится в сообщении.

В центре также отметили, что для присоединения к организации нужно согласованное решение всех ее членов, среди которых большинство составляют страны, входящие в НАТО. Решение о присоединении новых членов принимается после рассмотрения на собрании руководящего комитета CCDCOE и должно быть единогласным.

"Ближайшее заседание комитета, на котором будет рассмотрен в том числе и запрос Украины, запланировано на ноябрь этого года. После успешного рассмотрения заявки претендент на вступление должен осуществить ряд практических шагов, связанных с выбором направлений деятельности в рамках организации, подготовкой и командировкой соответствующих специалистов и так далее. Обычно от заявки до начала активной работы проходит около полугода", – пояснили в центре НАТО.