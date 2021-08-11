Стало известно, когда рассмотрят запрос Украины на присоединение к центру НАТО по киберобороне

"Членство в организации даст Украине возможность обмена опытом в выявлении и противодействии современным киберугрозам, отработки навыков совместного реагирования на кибератаки и проведения операций обороны и сдерживания в киберпространстве. Украина получит доступ к ведущим исследованиям и разработкам, проводимым CCDCOE. Все это позволит более эффективно противодействовать гибридным угрозам со стороны Российской Федерации. Членство в CCDCOE станет еще одним важным шагом на пути вступления Украины в НАТО", – говорится в сообщении.
В центре также отметили, что для присоединения к организации нужно согласованное решение всех ее членов, среди которых большинство составляют страны, входящие в НАТО. Решение о присоединении новых членов принимается после рассмотрения на собрании руководящего комитета CCDCOE и должно быть единогласным.
"Ближайшее заседание комитета, на котором будет рассмотрен в том числе и запрос Украины, запланировано на ноябрь этого года. После успешного рассмотрения заявки претендент на вступление должен осуществить ряд практических шагов, связанных с выбором направлений деятельности в рамках организации, подготовкой и командировкой соответствующих специалистов и так далее. Обычно от заявки до начала активной работы проходит около полугода", – пояснили в центре НАТО.
В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак.
В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы. По данным Госспецсвязи, за первые полгода в Украине заблокировали 1,7 млн кибератак на госорганы страны.
Курс на членство Украины в НАТО закреплен в Конституции.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.