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ПОЛИТИКА

Вопрос членства Украины в НАТО в принципе решен – посол Великобритании

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Курс на членство Украины в НАТО закреплен в Конституции
Курс на членство Украины в НАТО закреплен в Конституции
Фото: ЕРА

Вопрос о возможности вступления Украины в НАТО в принципе уже решен. Такое мнение выразила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 9 августа.

Государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Вопрос заключается в том, что для этого нужно. Разговоры об этом с украинской стороной проходят регулярно, но сдвигов нет, подчеркнула дипломат.

Симмонс считает, что Украина вовлечена в операции НАТО. В этом смысле "все отлично, и прогресс очевиден", пояснила она.

Тем не менее много работы остается в институциональных реформах, которых требует членство в Альянсе. Одна из них – реформа в сфере обороны. Также есть сопутствующие реформы, в частности судебная и реформа сектора безопасности, добавила посол.

Контекст:

Курс на членство Украины в НАТО закреплен в Конституции.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Теги: Украина, НАТО, Великобритания, реформы, дипломаты, Мелинда Симмонс, членство
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