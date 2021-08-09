Вопрос членства Украины в НАТО в принципе решен – посол Великобритании

Государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Вопрос заключается в том, что для этого нужно. Разговоры об этом с украинской стороной проходят регулярно, но сдвигов нет, подчеркнула дипломат.

Симмонс считает, что Украина вовлечена в операции НАТО. В этом смысле "все отлично, и прогресс очевиден", пояснила она.

Тем не менее много работы остается в институциональных реформах, которых требует членство в Альянсе. Одна из них – реформа в сфере обороны. Также есть сопутствующие реформы, в частности судебная и реформа сектора безопасности, добавила посол.