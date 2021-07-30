Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

Украина не имела своего посла при НАТО больше года.
Галибаренко на дипломатической службе находится с 2000 года. Работала на должностях атташе и третьего секретаря кабинета министра иностранных дел Украины, третьего и второго секретаря представительства Украины при ЕС. С марта 2014 года занимала должность первого заместителя министра иностранных дел.
Была назначена послом Украины в Великобритании в августе 2015 года и занимала эту должность до июля 2020, когда ее сменил Вадим Пристайко.
О вероятном назначении Галибаренко главой миссии Украины при НАТО в феврале писало издание ZN.UA.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
Курс на членство в Евросоюз и НАТО закреплен в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден заявлял, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.