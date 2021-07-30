Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

На дипломатической службе Галибаренко находится более 20 лет Фото: radiosvoboda.org

Украина не имела своего посла при НАТО больше года.

Галибаренко на дипломатической службе находится с 2000 года. Работала на должностях атташе и третьего секретаря кабинета министра иностранных дел Украины, третьего и второго секретаря представительства Украины при ЕС. С марта 2014 года занимала должность первого заместителя министра иностранных дел.

Была назначена послом Украины в Великобритании в августе 2015 года и занимала эту должность до июля 2020, когда ее сменил Вадим Пристайко.

О вероятном назначении Галибаренко главой миссии Украины при НАТО в феврале писало издание ZN.UA.