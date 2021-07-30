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Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

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На дипломатической службе Галибаренко находится более 20 лет
На дипломатической службе Галибаренко находится более 20 лет
Фото: radiosvoboda.org

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Галибаренко руководителем миссии Украины при НАТО. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Украина не имела своего посла при НАТО больше года.

Галибаренко на дипломатической службе находится с 2000 года. Работала на должностях атташе и третьего секретаря кабинета министра иностранных дел Украины, третьего и второго секретаря представительства Украины при ЕС. С марта 2014 года занимала должность первого заместителя министра иностранных дел. 

Была назначена послом Украины в Великобритании в августе 2015 года и занимала эту должность до июля 2020, когда ее сменил Вадим Пристайко.

О вероятном назначении Галибаренко главой миссии Украины при НАТО в феврале писало издание ZN.UA.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

Курс на членство в Евросоюз и НАТО закреплен в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявлял, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Теги: НАТО, миссия, указ, Владимир Зеленский, дипломаты, президент, Наталья Галибаренко, назначение
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