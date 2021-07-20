США, Евросоюз и НАТО обвинили Китай в масштабной кибератаке на серверы Microsoft Exchange

Microsoft в марте сообщала об атаке на почтовый сервер Exchange Server Фото: ЕРА

Хакеры, связанные с министерством государственной безопасности КНР, воспользовались уязвимостью серверов и атаковали "тысячи компьютеров и сетей" частного сектора", говорится в документе.

Блинкен указал на ответственность Китая за "безответственное, подрывное и дестабилизирующее поведение в киберпространстве".

"Эти хакеры обходятся правительствам и предприятиям в миллиарды долларов в виде украденной интеллектуальной собственности, выкупов и усилий по увеличению кибербезопасности", – отметил глава Госдепа.

Связанные с властями КНР хакеры совершили атаки по заданию государства и ради собственной финансовой выгоды, уточнили в ведомистве.

Европейский совет в Брюсселе присоединился к обвинениям Госдепартамента США. В заявлении Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое опубликовано 19 июля, сказано о "злонамеренной киберактивности" Китая, которая "существенно повлияла на экономику, безопасность, демократию и общество Евросоюза".

"Взлом сервера Microsoft Exchange подорвал безопасность и целостность тысяч компьютеров и сетей по всему миру, в том числе в государствах – членах и учреждениях ЕС. [...] Эти действия могут быть связаны с хакерскими группами Advanced Persistent Threat 40 и Advanced Persistent Threat 31", – говорится в тексте.

Североатлантический альянс осудил кибератаку и выразил солидарность с пострадавшими. Подобные вредоносные действия подрывают безопасность, доверие и стабильность в киберпространстве, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Альянс присоединяется к позиции США и других стран, возложивших на Китай ответственность за кибератаку через сервер Microsoft Exchange.