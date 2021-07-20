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США, Евросоюз и НАТО обвинили Китай в масштабной кибератаке на серверы Microsoft Exchange

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Microsoft в марте сообщала об атаке на почтовый сервер Exchange Server
Microsoft в марте сообщала об атаке на почтовый сервер Exchange Server
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты обвинили Китай в совершении кибератак через сервис Microsoft Exchange Server. Об этом сказано в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена от 19 июля.

Хакеры, связанные с министерством государственной безопасности КНР, воспользовались уязвимостью серверов и атаковали "тысячи компьютеров и сетей" частного сектора", говорится в документе. 

Блинкен указал на ответственность Китая за "безответственное, подрывное и дестабилизирующее поведение в киберпространстве".

"Эти хакеры обходятся правительствам и предприятиям в миллиарды долларов в виде украденной интеллектуальной собственности, выкупов и усилий по увеличению кибербезопасности", – отметил глава Госдепа.

Связанные с властями КНР хакеры совершили атаки по заданию государства и ради собственной финансовой выгоды, уточнили в ведомистве. 

Европейский совет в Брюсселе присоединился к обвинениям Госдепартамента США. В заявлении Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое опубликовано 19 июля, сказано о "злонамеренной киберактивности" Китая, которая "существенно повлияла на экономику, безопасность, демократию и общество Евросоюза". 

"Взлом сервера Microsoft Exchange подорвал безопасность и целостность тысяч компьютеров и сетей по всему миру, в том числе в государствах – членах и учреждениях ЕС. [...] Эти действия могут быть связаны с хакерскими группами Advanced Persistent Threat 40 и Advanced Persistent Threat 31", – говорится в тексте. 

Североатлантический альянс осудил кибератаку и выразил солидарность с пострадавшими. Подобные вредоносные действия подрывают безопасность, доверие и стабильность в киберпространстве, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Альянс присоединяется к позиции США и других стран, возложивших на Китай ответственность за кибератаку через сервер Microsoft Exchange.

Контекст:

Microsoft в марте сообщала об атаке на почтовый сервер Exchange Server. По ее данным, к взлому причастны хакеры из группировки Hafnium, связанные с правительством Китая. В КНР отвергли эти обвинения. Представитель министерства иностранных дел Китая сказал, что страна "твердо противостоит и борется с кибератаками", а подобные обвинения являются "очень чувствительным политическим вопросом".

Госдепартамент США пообещал платить до $10 млн за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение хакеров, действующих по указанию иностранного правительства.

Агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего высокопоставленного американского чиновника писало, что хакеры, поддерживаемые правительством Китая, взломали более 60 тыс. организаций по всему миру.

Теги: США, Microsoft, Китай, НАТО, хакеры, Брюссель, Госдепартамент США, Йенс Столтенберг, Европейский совет, компьютеры, Энтони Блинкен, кибератака, Жозеп Боррель
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