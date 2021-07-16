Хакеры атаковали Счетную палату Молдовы и уничтожили все общедоступные базы данных

Специалисты работают над восстановлением работы сайта ведомства.

Глава Счетной палаты Мариан Лупу написал в Facebook о восстановлении работы сайта ведомства в ближайшее время.

"Я не верю, что это случайность. Атака произошла впервые в истории Счетной палаты и именно сейчас, когда учреждение сфокусировалось на проблемах, связанных с государственными ресурсами. Эту ситуацию будут расследовать компетентные органы", – отметил он.

Телеканал TV8 сообщил об уничтожении всех общедоступных баз данных. Это первый раз, когда высший контрольный орган Молдовы столкнулся с такой кибератакой, сообщил канал.

"Уничтожение публичной страницы произошло в контексте резонансных аудитов, оказывающих влияние на общество, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий", – заявили представители палаты.