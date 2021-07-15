Госдепартамент США будет платить до $10 млн за информацию об иностранных хакерах

Платить за информацию о хакерах будут в рамках программы "Вознаграждение за правосудие".
"Некоторые кибероперации могут нарушать закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении (СFAA). Нарушения могут включать передачу угроз вымогательства как часть атак программ-вымогателей, несанкционированный доступ к компьютеру или превышение разрешенного доступа и, таким образом, получение информации с любого защищенного компьютера, умышленную передачу программы, информации, кода или команды. К защищенным компьютерам относятся не только компьютерные системы правительства США и финансовых учреждений, но и те, которые используются в межгосударственной или иностранной торговле или коммуникациях", – сказано в сообщении.
В рамках программы "Вознаграждение за правосудие" создали канал передачи информации через Dark Web для защиты безопасности и защиты потенциальных источников, отметили дипломаты.
"Программа работает с межведомственными партнерами, чтобы обеспечить быструю обработку информации, а также возможное перемещение и выплату вознаграждений источникам. Вознаграждения могут включать платежи в криптовалюте", – подчеркнули в Госдепе.
В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в Украине, США, Ирландии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, Латвии, Чехии, Польше.
США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках, и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае хакерских атак многие страны "по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию", и призывал другие страны отказаться от "массового антироссийского психоза".
Президент США Джо Байден 16 июня после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что передал ему перечень из 16 критически важных секторов, которые должны быть защищены от кибератак.
Журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс 17 июня опубликовала список секторов, которые, по ее информации, Байден передал Путину как объекты инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам.