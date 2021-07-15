Госдепартамент США будет платить до $10 млн за информацию об иностранных хакерах

Госдеп заплатит за информацию о хакерах в рамках программы "Вознаграждение за правосудие" Фото: depositphotos.com

Платить за информацию о хакерах будут в рамках программы "Вознаграждение за правосудие".

"Некоторые кибероперации могут нарушать закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении (СFAA). Нарушения могут включать передачу угроз вымогательства как часть атак программ-вымогателей, несанкционированный доступ к компьютеру или превышение разрешенного доступа и, таким образом, получение информации с любого защищенного компьютера, умышленную передачу программы, информации, кода или команды. К защищенным компьютерам относятся не только компьютерные системы правительства США и финансовых учреждений, но и те, которые используются в межгосударственной или иностранной торговле или коммуникациях", – сказано в сообщении.

В рамках программы "Вознаграждение за правосудие" создали канал передачи информации через Dark Web для защиты безопасности и защиты потенциальных источников, отметили дипломаты.

"Программа работает с межведомственными партнерами, чтобы обеспечить быструю обработку информации, а также возможное перемещение и выплату вознаграждений источникам. Вознаграждения могут включать платежи в криптовалюте", – подчеркнули в Госдепе.