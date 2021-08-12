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В Украине за неделю заблокировали более 56 тыс. кибератак на госорганы – Госспецсвязи

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С 4-го по 10 августа была зафиксирована и заблокирована одна DDoS-атака
С 4-го по 10 августа была зафиксирована и заблокирована одна DDoS-атака
Фото: depositphotos.com

В Украине с 4-го по 10 августа заблокировали 56 612 атак на государственные информационные ресурсы. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Это на 13% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство (97%) – сетевые атаки прикладного уровня. Была зафиксирована и заблокирована одна DDoS-атака.

Система выявления уязвимостей и реагирования на киберинциденты зафиксировала 746 581 подозрительное событие, это на 42% меньше, чем на предыдущей неделе. Среди них:

  • попыток получения прав пользователя – 36%;
  • попыток получения прав администратора  19%;
  • нарушений корпоративной политики безопасности  21%;
  • подозрительного исполняемого кода  7%;
  • выявление вредоносного программного обеспечения  9%;
  • другие  8%.

За первое полугодие 2021 года в Украине было зафиксировано более 50 млн подозрительных событий, было заблокировано более 1,7 млн кибератак на государственные органы.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в УкраинеСШАИрландииНидерландахВеликобритании, Франции, ГерманииЛатвииЧехииПольше.

Теги: интернет, Украина, хакеры, Госспецсвязи, кибератака
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