В Украине за неделю заблокировали более 56 тыс. кибератак на госорганы – Госспецсвязи

С 4-го по 10 августа была зафиксирована и заблокирована одна DDoS-атака Фото: depositphotos.com

Это на 13% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство (97%) – сетевые атаки прикладного уровня. Была зафиксирована и заблокирована одна DDoS-атака.

Система выявления уязвимостей и реагирования на киберинциденты зафиксировала 746 581 подозрительное событие, это на 42% меньше, чем на предыдущей неделе. Среди них:

попыток получения прав пользователя – 36%;

попыток получения прав администратора – 19%;

19%; нарушений корпоративной политики безопасности – 21%;

21%; подозрительного исполняемого кода – 7%;

7%; выявление вредоносного программного обеспечения – 9%;

9%; другие – 8%.

За первое полугодие 2021 года в Украине было зафиксировано более 50 млн подозрительных событий, было заблокировано более 1,7 млн кибератак на государственные органы.