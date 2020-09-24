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В СНБО начали разработку стратегии кибербезопасности Украины

В Национальном координационном центре кибербезопасности при Совете национальной безопасности Украины (СНБО) началась разработка стратегии кибербезопасности Украины.

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К разработке стратегии кибербезопасности Украины привлекут в том числе специалистов частного сектора и общественности
К разработке стратегии кибербезопасности Украины привлекут в том числе специалистов частного сектора и общественности
Фото: pixabay.com

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) начали разработку стратегии кибербезопасности Украины. Об этом 24 сентября сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, после утверждения президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии национальной безопасности Украины на базе НКЦК была сформирована рабочая группа по разработке стратегии кибербезопасности. В ее состав вошли представители ключевых государственных органов – субъектов обеспечения кибербезопасности. Они уже начали предоставлять НКЦК свои предложения.

"Стратегия будет определять приоритеты национальных интересов Украины в сфере кибербезопасности, а также основные подходы и направления к формированию вопросов киберзащиты. Уверен, это существенно усилит оборонную составляющую киберпространства страны", – отметил Данилов.

При подготовке стратегии будут учитываться лучшие международные практики, к ее разработке привлекут специалистов частного сектора и общественности, которые специализируются на вопросах кибербезопасности, сказал глава СНБО.

Решение СНБО Украины от 14 сентября 2020 года "О стратегии национальной безопасности Украины" введено в действие указом №392 президента Зеленского от 14 сентября 2020 года.

В соответствии со вторым пунктом закона "О национальной безопасности Украины" организация подготовки стратегии кибербезопасности Украины осуществляется НКЦК по поручению президента Украины после утверждения стратегии национальной безопасности Украины.

Теги: Украина, СНБО, безопасность, кибербезопасность, Алексей Данилов
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