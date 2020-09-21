Новинский: Заявление секретаря СНБО разжигает межконфессиональную вражду

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский считает, что заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о предвыборной активности "отдельных религиозных структур" – это скрытая атака на УПЦ МП.

Новинский: Данилов не открыто атакует Украинскую православную церковь, но говорит о неких "религиозных организациях", которые инициируют конференции, форумы и крестные ходы, являясь при этом "инструментом гибридной войны и русского мира" Фото: Вадим Новинский / Facebook

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова заставило усомниться в необратимости перемен, которые наступили после президентских выборов 2019 года, написал внефракционный нардеп Вадим Новинский в своем Facebook.

Так он отреагировал на сообщение СНБО с цитатой Данилова, который заявил, что накануне местных выборов "наблюдается активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности".

"Похоже, господин Данилов пытается вернуться к тем методам пропаганды, которыми в свое время руководствовались [экс-секретарь СНБО] Александр Турчинов и [пятый президент Украины] Петр Порошенко. Правда, в отличие от Турчинова Данилов не открыто атакует Украинскую православную церковь, но говорит о неких "религиозных организациях", которые инициируют конференции, форумы и крестные ходы, являясь при этом "инструментом гибридной войны и русского мира", – заявил Новинский.

Политик считает, что президент Владимир Зеленский может быть не в курсе такой позиции своего подчиненного.

"Данилов своим заявлением лукаво намекает, провоцирует. Он не может не понимать, что подобные заявления разжигают межконфессиональную вражду в обществе, которая, казалось бы, поутихла с приходом президента Зеленского. По Конституции секретарь СНБО – это лицо, напрямую подчиняющееся президенту. Интересно, согласовал ли господин Данилов свое заявление с Владимиром Зеленским? Или в нашей стране каждый секретарь мыслит себя генеральным секретарем?" – написал политик.