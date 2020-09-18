Данилов предупредил об активизации деятельности религиозных организаций в пользу "русского мира" перед местными выборами

Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных мероприятий к местным выборам в Украине. Цель таких мероприятий – продвижение идей "русского мира", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Накануне местных выборов в Украине наблюдается активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности. Об этом сегодня на своей странице в Facebook написала пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины со ссылкой на секретаря Алексея Данилова.

"Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных "конференций", "круглых столов", "международных форумов", "крестных ходов" и т.д. Цель таких мероприятий – продвижение идей так называемого русского мира, оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что подобная многолетняя деятельность спецслужб Российской Федерации в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможными оккупацию Крыма и части территории Донецкой и Луганской областей.

"Организаторам различных "мирных форумов" хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации", – добавил Данилов.

Местные выборы в Украине намечены на 25 октября.