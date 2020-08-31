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Украинская сфера высшего образования переживает системный кризис – Данилов

Анализ состояния системы высшего образования Украины показал, что она находится в системном кризисе. Это формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Данилов считает, что Украине необходимо сосредоточить усилия на возрождении научно-технического потенциала
Данилов считает, что Украине необходимо сосредоточить усилия на возрождении научно-технического потенциала
Фото: rnbo.gov.ua

Согласно результатам анализа системы образования в контексте национальной безопасности, который проводился с помощью программно-аппаратного комплекса СОТА, эта сфера находится в системном кризисе. Ее реформирование должно стать предметом рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) уже в ближайшее время, заявил 28 августа секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов акцентировал внимание на том, что наука и технологии развитых стран значительно опережают отечественные. Он назвал основные направления новейших технологий, определенных, в частности, экспертами НАТО, которые будут иметь определяющее влияние на обеспечение национальной, коллективной безопасности и обороны в ближайшие 20 лет. Среди них:

  • большие данные и расширенная аналитика (Big Data and Advanced Analytics, BDAA);
  • искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI);
  • технологии автономности (в частности робототехника, Autonomy);
  • квантовые технологии (Quantum Technologies, QT);
  • космические технологии (Space Technologies);
  • гиперзвуковые технологии (Hypersonics);
  • биотехнологии и технологии усовершенствования человека (Bio & Human Enhancement Technologies, BHET);
  • новейшие материалы и производство (Novel Materials and Manufacturing, NMM).

В этом контексте Украине необходимо сосредоточить усилия на возрождении научно-технического потенциала, считает глава СНБО.

"Развитие наукоемких отраслей, формирующих конкурентные преимущества любого государства, позволит противодействовать широкому спектру имеющихся и будущих угроз", – подчеркнул он.

СНБО – координационный орган при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны государства. Персональный состав совета формирует президент.

Сейчас в состав СНБО вместе с Даниловым входят спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и другие.

Теги: образование, СНБО, кризис, безопасность, Алексей Данилов
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