Украинская сфера высшего образования переживает системный кризис – Данилов

Согласно результатам анализа системы образования в контексте национальной безопасности, который проводился с помощью программно-аппаратного комплекса СОТА, эта сфера находится в системном кризисе. Ее реформирование должно стать предметом рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) уже в ближайшее время, заявил 28 августа секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов акцентировал внимание на том, что наука и технологии развитых стран значительно опережают отечественные. Он назвал основные направления новейших технологий, определенных, в частности, экспертами НАТО, которые будут иметь определяющее влияние на обеспечение национальной, коллективной безопасности и обороны в ближайшие 20 лет. Среди них:
В этом контексте Украине необходимо сосредоточить усилия на возрождении научно-технического потенциала, считает глава СНБО.
"Развитие наукоемких отраслей, формирующих конкурентные преимущества любого государства, позволит противодействовать широкому спектру имеющихся и будущих угроз", – подчеркнул он.
СНБО – координационный орган при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны государства. Персональный состав совета формирует президент.
Сейчас в состав СНБО вместе с Даниловым входят спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и другие.