Зеленский сменил персональный состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский новым указом вывел из персонального состава Совета национальной безопасности и обороны Украины бывших глав Службы внешней разведки, Министерства иностранных дел и Национального банка Украины.

Владимир Зеленский указом вывел из состава СНБО трех человек

Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский своим указом изменил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (CНБО) Украины. Соответствующий указ №324/2020 Зеленский подписал 17 августа, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Согласно указу, в состав СНБО вошли глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, новый глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Этим же указом из состава СНБО Зеленский вывел экс-главу Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова, экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и бывшего главу НБУ Якова Смолия.