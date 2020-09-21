Данилов: Украина внимательно следит за российскими военными учениями "Кавказ-2020"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя российские военные учения "Кавказ-2020", заявил, что в Украине 22–25 сентября также пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020".

Украина внимательно следит за российскими военными учениями "Кавказ-2020", чтобы своевременно обнаружить возможные угрозы нацбезопасности. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщила пресс-служба СНБО в Facebook.

Секретарь СНБО отметил, что в Украине также пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020".

21 сентября вооруженные силы Российской Федерации начали командно-штабные учения "Кавказ-2020". Маневры продлятся до 26 сентября на территории Южного военного округа (ЮВО), к составу которого Россия относит и оккупированный Крым. В учениях будут задействованы около 80 тыс. человек.

Военные учения "Кавказ" Россия проводила дважды – в 2012-м и 2016 годах. В последний раз в них приняли участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сказал изданию "Красная звезда", что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в РФ в текущем году.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что во время проведения учений "Кавказ-2020" Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что украинская сторона не зафиксировала создание российскими оккупантами ударных группировок в аннексированном Крыму, но на всякий случай готовится "к адекватному реагированию".

19 сентября, практически одновременно с российскими учениями "Кавказ-2020", в Украине стартовали военные учения "Объединенные усилия – 2020" с участием подразделений вооруженных сил стран – членов НАТО, в частности США и Великобритании.