Зеленский создал совет по молодежным вопросам

Совет создали с целью "содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике". Предполагается, что среди задач совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры.
Совет будет функционировать как консультативно-совещательный орган при главе государства. В состав нового органа планируют привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.
Предложения по его составу передадут на рассмотрение Зеленскому через месяц.
В апреле 2021 года Рада приняла закон об основах молодежной политики, согласно которому молодежью считаются люди от 14 до 35 лет.
Закон предполагает создание Национального совета по вопросам молодежи и Украинского молодежного фонда – бюджетных учреждений, деятельность которых координируется Министерством молодежи и спорта.
В июле Зеленский учредил День молодежи, который в стране будут отмечать ежегодно 12 августа – в Международный день молодежи.