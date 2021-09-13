Зеленский создал совет по молодежным вопросам

Предложения по составу совета президент рассмотрит через месяц Фото: depositphotos.com

Совет создали с целью "содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике". Предполагается, что среди задач совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры.

Совет будет функционировать как консультативно-совещательный орган при главе государства. В состав нового органа планируют привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.

Предложения по его составу передадут на рассмотрение Зеленскому через месяц.