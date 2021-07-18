Абитуриентов из Крыма и ОРДЛО для поступления в украинские вузы вывозили с большими сложностями – Аброськин

"По словам родителей, детей вывозили с оккупированных территорий с большими сложностями и удалось это сделать только потому, что сделали это заранее до вступительной кампании. Также они сообщили, что государственные оккупационные органы РФ уже сегодня разыскивают их детей, в частности, обосновывая это необходимостью парням быть на летних сборах по военной подготовке", – отметил он.

В комментарии "Цензор.НЕТ" Аброськин сказал, что родителям абитуриентов приходилось вывозить детей за месяц до вступительной компании. Оккупантам родители говорили, что везут детей в гости к бабушкам и дедушкам и давали гарантии возвращения с детьми.

"Эти дети осознают, что домой они уже не вернутся, они для себя приняли такое решение", – заявил ректор.

По его словам, из Донецкой области подростков вывозили через Россию, так как выпускников школ не пропускают через контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения.

"На временно оккупированных территориях подростков отправляют в летние лагеря, на военные сборы. Родители боятся возвращаться домой, не понимают, что с ними самими там теперь будет, как оккупанты отреагируют, что дети не вернулись", – сказал Аброськин.