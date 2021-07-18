Абитуриентов из Крыма и ОРДЛО для поступления в украинские вузы вывозили с большими сложностями – Аброськин

"По словам родителей, детей вывозили с оккупированных территорий с большими сложностями и удалось это сделать только потому, что сделали это заранее до вступительной кампании. Также они сообщили, что государственные оккупационные органы РФ уже сегодня разыскивают их детей, в частности, обосновывая это необходимостью парням быть на летних сборах по военной подготовке", – отметил он.
В комментарии "Цензор.НЕТ" Аброськин сказал, что родителям абитуриентов приходилось вывозить детей за месяц до вступительной компании. Оккупантам родители говорили, что везут детей в гости к бабушкам и дедушкам и давали гарантии возвращения с детьми.
"Эти дети осознают, что домой они уже не вернутся, они для себя приняли такое решение", – заявил ректор.
По его словам, из Донецкой области подростков вывозили через Россию, так как выпускников школ не пропускают через контрольные пункты въезда и выезда на линии разграничения.
"На временно оккупированных территориях подростков отправляют в летние лагеря, на военные сборы. Родители боятся возвращаться домой, не понимают, что с ними самими там теперь будет, как оккупанты отреагируют, что дети не вернулись", – сказал Аброськин.
Выпускники с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступают по упрощенной процедуре в украинские вузы с 2016 года. Для этого были созданы образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина". Жители оккупированных территорий не занимают бюджетных мест других абитуриентов, поскольку с 2016 года для них выделена отдельная квота, которую определяет Министерство образования.
3 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить внешнее независимое оценивание (ВНО) для поступления во все вузы Украины.
В Министерстве образования объяснили, что в случае, если выпускники с временно оккупированных территорий уже прошли ВНО, они смогут поступать по общей процедуре или комбинировать ВНО и вступительные экзамены по собственному выбору.
По итогам вступительной кампании 2020 года в высшие учебные заведения Украины на места госзаказа поступило почти 2 тыс. человек с временно оккупированных территорий Донбасса и из аннексированного Россией Крыма, сообщали в Минобразования.
Оккупационные власти ОРДО ограничили выезд детей старше 14 лет. Об этом 9 июня 2021 года заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
Госпогранслужба Украины 18 июня рекомендовала органам охраны государственной границы освободить от административной ответственности жителей оккупированных районов Донбасса, которые планируют поступать в высшие учебные заведения Украины. Абитуриентам разрешили въезжать в Украину через РФ.