За первые сутки вступительной кампании 2021 в Украине подано почти 300 тыс. заявлений

"На основе полного общего среднего образования зарегистрировано 178 559 электронных кабинетов и представлены 252 975 заявлений. На основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра зарегистрировано 28 056 кабинетов и представлены 21 982 заявления. На основе диплома бакалавра, специалиста, магистра зарегистрировано 29 395 электронных кабинетов", – сообщили в министерстве.
Прием заявлений и документов в магистратуру начинается 15 июля, кроме высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений вузов.
Основная сессия Внешнего независимого оценивания проходила с 21 мая по 15 июня. 29 июня стартовала дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на основной. Она закончилась 14 июля.
"Слово і діло" 25 июня сообщило со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования, что на ВНО-2021 регистрировалось 392,5 тыс. человек.
14 июля в Украине началась подача электронных заявлений для поступления в высшие учебные заведения. Прием документов продлится до 23 июля. Абитуриенты в 2021 году смогут подать пять заявлений на бюджет, как и в прошлом году. Поступающие на контракт смогут подать до 30 заявлений.