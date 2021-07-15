За первые сутки вступительной кампании 2021 в Украине подано почти 300 тыс. заявлений

14 июля в Украине началась подача электронных заявлений для поступления в вузы Фото: depositphotos.com

"На основе полного общего среднего образования зарегистрировано 178 559 электронных кабинетов и представлены 252 975 заявлений. На основе диплома младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра зарегистрировано 28 056 кабинетов и представлены 21 982 заявления. На основе диплома бакалавра, специалиста, магистра зарегистрировано 29 395 электронных кабинетов", – сообщили в министерстве.

Прием заявлений и документов в магистратуру начинается 15 июля, кроме высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений вузов.