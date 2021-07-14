В Украине стартовала вступительная кампания в вузы

Прием документов продлится до 23 июля.

"Обратите внимание, что первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными – система перегружается из-за большого количества одновременных обращений. Не спешите все сделать в первый день, времени хватит всем", – посоветовали абитуриентам.

В то же время в "Инфоресурсе" попросили абитуриентов не откладывать подачу документов на последние часы.

Абитуриенты в 2021 году смогут подать пять заявлений на бюджет, как и в прошлом году. Поступающие на контракт смогут подать до 30 заявлений, отметили в пресс-центре Министерства образования и науки Украины в Facebook.

"Абитуриенты, которые получат бюджетные места по результатам конкурса, но захотят, чтобы другие их заявления принимали участие в конкурсе на контракт, должны обязательно сообщить об этом приемной комиссии при выполнении требований к зачислению (представлении оригиналов документов). Для этого необходимо будет написать соответствующее заявление. В противном случае эти заявления автоматически будут исключены из конкурса на контракт", – сообщили в релизе.