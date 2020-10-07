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В украинские вузы поступило около 2 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий – Министерство образования

Зачисление абитуриентов с временно оккупированных территорий Украины – из аннексированного Россией Крыма и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей – продлится до 23 октября. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

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В рейтинговых списках и приказах о зачислении фамилии абитуриентов с временно оккупированных территорий были зашифрованы
В рейтинговых списках и приказах о зачислении фамилии абитуриентов с временно оккупированных территорий были зашифрованы
Фото: depositphotos.com

По предварительным итогам вступительной кампании 2020 года, в высшие учебные заведения на места госзаказа поступило почти 2 тыс. человек с временно оккупированных территорий Донбасса и из аннексированного Россией Крыма. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Во время вступительной кампании на базе украинских вузов функционировали образовательные центры "Крым – Украина" и "Донбасс – Украина". На сегодняшний день уже зачислен на обучение через центр "Крым – Украина" 381 человек, через "Донбасс – Украина" –1572 человека. Завершающий этап зачисления на бюджет и контракт продлится до 23 октября", – сообщил Витренко.

Абитуриенты с временно оккупированных территорий имели возможность поступать в университеты по результатам внешнего независимого оценивания. Они учились в школах дистанционно и проходили тестирование вместе с другими участниками. По данным донецкого и луганского департаментов образования, в 2019/2020 учебном году в школах на подконтрольных территориях дистанционно обучалось 5394 школьника с временно оккупированных территорий, отметили в министерстве.

В рейтинговых списках и приказах о зачислении фамилии абитуриентов с временно оккупированных территорий были зашифрованы с целью обеспечения их безопасности.

3 июля Верховная Рада приняла закон, которым освободила абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма от необходимости проходить ВНО для поступления во все вузы Украины.

Теги: Крым, Украина, образование, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, ВНО, аннексия, абитуриенты, вузы
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