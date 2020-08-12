Зеленский – участникам ВНО, получившим 200 баллов: Мы должны сделать все, чтобы уговорить вас не уезжать

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу предоставления стипендии выпускникам, которые получили высший балл на внешнем независимом оценивании.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с выпускниками школ, набравшими наибольшее количество баллов по результатам внешнего независимого оценивания. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Очень горжусь, что есть такие взрослые, талантливые выпускники и выпускницы. Вы молодцы. Одна надежда на таких, как вы. Потому что новое поколение – это не просто молодые люди, а образованные люди, носители знаний", – сказал президент.

По информации пресс-службы, на встрече многие выпускники отметили, что после получения высшего образования хотели бы работать в Украине. Зеленский высказал мысль, что государство должно создать условия для этого.

"Мы должны на государственном уровне это делать, чтобы уговорить вас не ехать. Мы должны делать все, чтобы действительно были такие экономические условия, чтобы вы могли здесь остаться и найти хорошую работу, и не только в Киеве", – подчеркнул глава государства.

Президент поддержал инициативу предоставления президентских стипендий учащимся, которые набрали максимальное количество баллов во время ВНО.

447 участников внешнего независимого оценивания-2020 получили 200 баллов.

Основная сессия ВНО в этом году продолжалась с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).