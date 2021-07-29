Украина будет отмечать День молодежи вместе со всем миром – Офис президента

Указ Зеленского вступает в силу с 1 января 2022 года Фото: president.gov.ua

Как отмечает пресс-служба главы государства, Зеленский подписал указ №333/2021 с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений.

Вместе с этим утратил силу указ президента от 22 июня 1994 года "О Дне молодежи", согласно которому этот праздник отмечался в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.