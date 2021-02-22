Бацман: Для молодежи в России Путин – как магнитофонная кассета. Он безнадежно устарел

В России уже выросло новое поколение, которое не понимает президента РФ Владимира Путина и не воспринимает то, что он делает, заявила главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Алеся Бацман: Именно они, молодые россияне, могут стать тем мотором, который приведет к важным переменам в РФ Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

России сейчас точно не до Украины, у нее много своих внутренних проблем, иначе реакция президента РФ Владимира Путина на закрытие телеканалов, связанных с его кумом, нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, была бы более яркой, заявила в интервью "Телеграфу" главред интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

"Пусть Россия своими внутренними делами занимается. А то так увлечена тем, что происходит в Украине и Европе, что может недосмотреть что-то у себя под носом. Людей, которые хлынут-таки на улицы и снесут эту кремлевскую власть. Все больше россиян недовольны тем, что происходит в их стране. Выросло уже новое поколение, которое не понимает Путина, не воспринимает то, что он делает", – сказала журналистка.

Она добавила, что стать искрой, которая приведет к политическим переменам в России, сейчас может любое событие.

"Для молодежи Путин – как магнитофонная кассета. Если дать молодому человеку ее в руки, он не поймет, как ее использовать. Куда вставить. Такое отношение и к Путину. Он непонятен для молодежи. Безнадежно устарел для них. И именно они, молодые россияне, могут стать тем мотором, который приведет к важным переменам в РФ. Важен спусковой механизм. А это может быть любая искра. Какая-то ситуация – спонтанная или спланированная кем-то, от чего все может полыхнуть. России сейчас точно не до Украины. Иначе реакция Путина на закрытие каналов его кума была бы более яркой, а не вялой и запоздалой. Не по-родственному как-то, не по семейному…" – подчеркнула Бацман.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В прошлом году Госдума РФ поддержала поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря.