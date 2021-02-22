Гозман о войне на Донбассе: В Кремле живут, как в фильме "День сурка"

Всем понятно, что Россия проиграла кампанию на Донбассе, считает российский политик, президент движения "Союз правых сил" Леонид Гозман.

Кремль не хочет менять ситуацию на Донбассе. Такое мнение российский политик, президент движения "Союз правых сил" Леонид Гозман выразил "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 22 февраля.

"В Кремле живут так, как в фильме "День сурка". Они не хотят будущего, только настоящего. Они все консервируют, потому что вообще не видят хорошего будущего. Нет такого ощущения: вот сейчас победим бандеровцев, освободим Харьков и Херсон и тогда, наконец, наступит счастливая жизнь. С Украиной нет таких перспектив", – сказал он.

Политик считает, что у Кремля нет стратегии, но он выразил надежду, что Москва все-таки не пойдет в атаку.

"Она будет связана с большими потерями в живой силе, что слишком рискованно. Скорее всего, Донбасс ждет заморозка, и не потому, что они чего-то ждут, а потому что не знают, что делать дальше. Вначале была стратегия, они пошли в атаку, потому что хотели захватить, отторгнуть у Украины восемь юго-восточных областей, сделать на этой территории марионеточное государство и, быть может, даже присоединить его к себе. Слава богу, этого не случилось, а что делать дальше – они не знают", – отметил Гозман.

По его словам, для РФ самым правильным было бы уйти с Донбасса.

"Они могли бы сказать, что выполнили там свою миссию, не позволили запретить говорить на русском и другие подобные глупости. [Президент РФ Владимир] Путин может уйти с Донбасса, только если сохранит лицо. В противном случае он не может этого сделать. Тогда что нужно сделать? Надо сесть вдвоем с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и договориться. Сказать: "Слушай, Володя, давай, значит, так: я скажу вот это, ты скажешь вот это. Тогда я при своих, а ты при своих – и мы потихонечку уходим. Вот тебе график нашего ухода, передача контроля над границей, лидеров этого "лугандона" вывезем к себе, а ты не препятствуй", – объяснил Гозман.

Он подчеркнул, что для достижения таких договоренностей нужно доверие друг к другу.

"Но уровень взаимных отношений политических структур между Украиной и Россией таков, что этого сделать нельзя. К сожалению, такой подход невозможен. Хотя всем понятно, что Россия проиграла кампанию на Донбассе. Наш выигрыш – это захват всей так называемой Новороссии. А то, что мы держим эти два города, которые как чемодан без ручки, и содержим там шпану какую-то, которая друг друга убивает периодически, – кому от этого радостно? Никому", – заявил российский политик.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.