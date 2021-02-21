Россия оказывает на Украину давление по трем направлениям – генерал Романенко

О том, что Россия оказывает давление на Украину по трем направлениям, свидетельствуют слова главы МИД РФ Сергея Лаврова во время визита в Москву главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, считает экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Россия пытается оказывать на Украину давление по трем направлениям. Такое мнение 21 февраля в эфире телеканала "Украина 24" выразил генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Россияне, начиная с того, что когда к ним приехал [глава дипломатии Евросоюза Жозеп] Боррель, то [глава МИД РФ Сергей] Лавров фактически объявил, что Россия едва ли не готова начинать новый этап холодной войны, и никто их не испугает, и они могут обойтись без Запада, дают такой конкретный сигнал. Затем это – в частности, конкретные действия по повышению интенсивности боевых действий у нас на востоке – говорит о том, что оказывается давление по трем направлениям", – сказал он.

По словам генерала, первое направление воздействия – в отношении президента Украины Владимира Зеленского, верховного главнокомандующего ВСУ.

"Второе – подорвать положение внутри государства. Третье – чисто военное: начало военных действий не в широкомасштабном формате, но, безусловно, повышение интенсивности и, возможно, захват территорий", – объяснил Романенко.

Визит Борреля в Москву проходил 4–6 февраля. По итогам диалога с Лавровым европейский чиновник заявил, что Брюссель может инициировать новые санкции в отношении России, в частности из-за отравления и последующего заключения оппозиционера Алексея Навального. Дипломат также отмечал, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.