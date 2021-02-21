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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим тишины и обстреляли жилые дома – штаб ООС

Вблизи Новгородского Донецкой области боевики открыли огонь из минометов. Под обстрел попали дома местных жителей, были задеты линия электросетей и газопровод, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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Военные ООС открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков
Военные ООС открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 20 февраля, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

По украинских позициях недалеко от населенного пункта Пивденное, Донецкой области российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

Вблизи Новгородского вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Екатериновка.

На обстрелы боевиков украинские воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет.

С начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1097299104067208/

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

Теги: Донецкая область, боевики, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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