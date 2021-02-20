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Невзоров озвучил вопрос, который, по его мнению, никогда не зададут Путину

Российский публицист Александр Невзоров считает "тусклыми" рассуждения главы Кремля Владимира Путина о нацпрограммах и финансировании "уголовников на Донбассе".

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Невзоров (на фото) считает, что вопрос Путину нужно начинать со слов "вот вы просыпаетесь"
Невзоров (на фото) считает, что вопрос Путину нужно начинать со слов "вот вы просыпаетесь"
Фото: wikipedia.org

Есть вопрос, который никогда не зададут президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение 17 февраля в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский публицист Александр Невзоров.

Об этом зашла речь при обсуждении закрытой встречи главы Кремля с руководителями российских СМИ.

"Конечно, первый вопрос, который надо было задавать Путину, – это вопрос, заключающийся в том, что "вот вы просыпаетесь. Вбегает безумный [бывший личный охранник Путина, глава Росгвардии Александр] Золотов, который сообщает, что все: Россия восстала. Все горит!". Погромы. Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Росгвардия разбегается, переодевшись таджиками, штукатурами и постовыми милиционерами. Схвачен [глава "Роскосмоса" Дмитрий] Рогозин, наконец. Его используют как таран для разрушения Кремлевской стены и уже выбили гигантскую дырку ударами, и ворота Кремля вообще трещат. Вот представим себе такую ситуацию, от которой не застрахован ни один диктатор. Вот Владимир Владимирович, каковы ваши действия? Побежите ли вы и куда побежите? И где встречаемся?" – сказал Невзоров.

По его словам, "такого вообще никто не спрашивает, хотя это и есть самое интересное, гораздо интереснее, чем разные тусклые рассуждения о нацпрограммах и финансировании уголовников на Донбассе".

"Уже невозможно это все слушать", – подчеркнул публицист.

Закрытая встреча Путина с журналистами в режиме видеоконференции состоялась 10 февраля. По данным "Интерфакса", в "традиционно долгой" встрече принимали участие 35 журналистов. Спикер Путина Дмитрий Песков говорил, что встречи не имеют заданной повестки дня.

Теги: Владимир Путин, Александр Невзоров, Москва, Кремль, Донбасс, журналисты, президент, Росгвардия, финансирование
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