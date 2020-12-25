Невзоров: Если бы Навального убили быстро – были бы огромные сомнения, что это работа российских спецслужб

Российский публицист Александр Невзоров предположил, что если бы отравлением Алексея Навального занималось КГБ СССР, экипаж самолета, на котором летел оппозиционер, заменили бы на сотрудников спецслужбы и подождали бы, "пока пациент остынет".

Когда стало известны подробности отравления российского оппозиционера Алексея Навального, "все сразу поверили", что это дело сотрудников ФСБ. Такое мнение 23 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский публицист Александр Невзоров.

"Возникает вопрос, на который я не ответил: почему все сразу поверили... Если бы Навального убили красиво, быстро, без следов и, что называется, комар бы носа не подточил, тогда – да, были бы огромные сомнения, что это работа российских спецслужб. Тогда можно было бы предположить, что да, вероятно, ЦРУ, а, может быть, монголы мстят", – сказал он.

По словам публициста, в этом деле "на каждом шагу знакомые следы" оперативников ФСБ, а эти следы – "в форме совка".

Он предположил, как действовали бы в случае с Навальным сотрудники КГБ СССР.

"Конечно, штатный экипаж пассажирского самолета не был бы допущен к полету, вероятно, по причине ковида, а, может быть, по причине того, что слишком сильны остаточные алкогольные. И в эту минуту он был бы заменен на сотрудников – весь штат, включая бортпроводников – а сотрудников с летным опытом очень много тогда было, и, я думаю, есть и сейчас. И, разумеется, при сообщении о судорогах пассажира никаких экстренных приземлений бы не последовало. Они просто часок бы покружили над точкой прибытия, дожидаясь, пока пациент остынет", – объяснил Невзоров.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.