ГОРДОН
 
 
МИР

Невзоров: Если бы Навального убили быстро – были бы огромные сомнения, что это работа российских спецслужб

Российский публицист Александр Невзоров предположил, что если бы отравлением Алексея Навального занималось КГБ СССР, экипаж самолета, на котором летел оппозиционер, заменили бы на сотрудников спецслужбы и подождали бы, "пока пациент остынет".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Невзоров (на фото) об отравлении Навального: На каждом шагу знакомые следы
Невзоров (на фото) об отравлении Навального: На каждом шагу знакомые следы
Фото: wikipedia.org

Когда стало известны подробности отравления российского оппозиционера Алексея Навального, "все сразу поверили", что это дело сотрудников ФСБ. Такое мнение 23 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский публицист Александр Невзоров.

"Возникает вопрос, на который я не ответил: почему все сразу поверили... Если бы Навального убили красиво, быстро, без следов и, что называется, комар бы носа не подточил, тогда – да, были бы огромные сомнения, что это работа российских спецслужб. Тогда можно было бы предположить, что да, вероятно, ЦРУ, а, может быть, монголы мстят", – сказал он.

По словам публициста, в этом деле "на каждом шагу знакомые следы" оперативников ФСБ, а эти следы – "в форме совка". 

Он предположил, как действовали бы в случае с Навальным сотрудники КГБ СССР.

"Конечно, штатный экипаж пассажирского самолета не был бы допущен к полету, вероятно, по причине ковида, а, может быть, по причине того, что слишком сильны остаточные алкогольные. И в эту минуту он был бы заменен на сотрудников – весь штат, включая бортпроводников – а сотрудников с летным опытом очень много тогда было, и, я думаю, есть и сейчас. И, разумеется, при сообщении о судорогах пассажира никаких экстренных приземлений бы не последовало. Они просто часок бы покружили над точкой прибытия, дожидаясь, пока пациент остынет", – объяснил Невзоров.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Алексей Навальный, самолет, ФСБ, КГБ, отравление, спецслужбы, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest
В Romantik Spa Hotel пройдет девятый рождественский фестиваль Winter Romantik Fest
Пастель, блестки, металл. В чем встречать Новый 2021 год
Пастель, блестки, металл. В чем встречать Новый 2021 год
Элтон Джон в образе Санта Клауса спел для поклонников в сети
Элтон Джон в образе Санта Клауса спел для поклонников в сети
"Горячо". Мельник показал кубики на животе
"Горячо". Мельник показал кубики на животе
"Психанула, остригла косы". Танчинец показал дочь
"Психанула, остригла косы". Танчинец показал дочь
"Что с ее лицом?". "Она этого не заслуживает". Поклонники Альбы раскритиковали обложку журнала с изображением актрисы
"Что с ее лицом?". "Она этого не заслуживает". Поклонники Альбы раскритиковали обложку журнала с изображением актрисы
  "Пугачева на бэк-вокале", "Напоминает стиль Пугачевой". Орбакайте выпустила клип "Новый год, Come On". Видео
  "Пугачева на бэк-вокале", "Напоминает стиль Пугачевой". Орбакайте выпустила клип "Новый год, Come On". Видео
Осадчая рассказала о своих новогодних корпоративах
Осадчая рассказала о своих новогодних корпоративах
"Хоть бы родилась у вас доченька", "Молодец, Сергей". 50-летний Тарзан обнародовал яркое фото с 47-летней Королевой
"Хоть бы родилась у вас доченька", "Молодец, Сергей". 50-летний Тарзан обнародовал яркое фото с 47-летней Королевой
"Слишком много секса". Поклонники обсуждают откровенное фото Касселя с женой-моделью
"Слишком много секса". Поклонники обсуждают откровенное фото Касселя с женой-моделью
"Удивите своих близких!". Рецепт новогоднего салата "Сырные мандаринки" от Сумской
"Удивите своих близких!". Рецепт новогоднего салата "Сырные мандаринки" от Сумской
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
"Еще та зажигалка". Яма показал, как танцует его жена
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  Дан Балан спел песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
  Дан Балан спел песню "Новогодняя" группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
"Уже протезы?" Фаны 52-летнего Преснякова обсуждают его улыбку
"Уже протезы?" Фаны 52-летнего Преснякова обсуждают его улыбку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS