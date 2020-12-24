Главврач московской больницы Мясников о спецочистке трусов Навального: Помощь должна была бы заключаться в отсечении органа

Главный врач московской больницы имени Жадкевича Александр Мясников высказал в Telegram свое отношение к видео российского оппозиционера Алексея Навального, в котором он заявил, что производилась спецочистка его белья от ядов. Врач заявил, что "Омские врачи и правда сплоховали".

Главный врач московской больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в своем Telegram-канале видео российского оппозиционера Алексея Навального, в котором он заявил, что производилась спецочистка гульфика трусов, снятых с него после попадания в больницу в Омске.

"Предатель по определению подлец! А наш-то еще и дурак! Не каждый додумается выставить себя полным посмешищем в им же придуманной истории с грязными трусами! Теперь любой, кто будет смотреть на его лицо будет неизбежно думать: как там его испачканный гульфик?!! Ну что мешало придумать что-то про дезодорант?!, – прокомментировал он.

Мясников заявил, что Навальный обвиняет омских врачей, которые "по признанию берлинской клиники Шарите спасли ему жизнь".

Врач также отметил, что по логике Навального врачи виноваты. По его словам, "если яд вошел через часть тела, соприкасающуюся с гульфиком, то первая помощь должна была бы заключаться в немедленном отсечении пораженного органа".

"Вот тут Омские врачи и правда сплоховали. Может просто не обнаружили?", – добавил он.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.