Климкин о новых санкциях против РФ: Маневр у Путина сужен, он будет искать внешних врагов

Для президента России Владимира Путина Украина является первым внешним врагом, отметил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возможное ужесточение санкций против РФ со стороны Евросоюза.

22 февраля Европейский союз введет новые санкции против России за действия в отношении оппозиционера Алексея Навального, и президенту РФ Владимиру Путину придется решать эту проблему.

Такое мнение выразил 21 февраля в эфире телеканала "Украина 24" бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия должна готовиться. Завтра будут санкции в отношении Навального. Они не выполнили решение ЕСПЧ. Эти санкции России надо внутри как-то в медийном плане менеджировать. Санкции, которые будут завтра, – к сожалению, всех разочарую. Они будут скорее символическими. Они классные, это шаг вперед. Но давайте объясним, где находится Путин. Путин понимает, что его начали качать", – сказал он.

По словам дипломата, политкорректно никто не скажет, но "есть драйв на то, чтобы этого путинского режима в сегодняшнем виде не было".

"Будет больше санкций, будет поддержка российского гражданского общества. Ну и кремлевские кланы тоже начали играть свою игру. Эта история с Навальным, с дворцом Путина – кто и как снимал... Думаю, в этой ситуации у Путина маневр очень сужен. А когда маневр у Путина сужен, он будет искать внешних врагов. И первый внешний враг для него – это мы", – подчеркнул Климкин.

22 февраля главы МИД стран Евросоюза планируют обсудить введение новых санкций против отдельных российских чиновников из-за ситуации с Навальным, в истории с которым Москва не выполнила решение Европейского суда по правам человека. Об этом сообщал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где с лета 2020 года лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. Сразу после возвращения в Москву политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.