Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока – 2"

"В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовами в сфере энергетики, в частности реализацией проекта "Северный поток – 2", который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона, президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал распоряжение №545/2021-рп, которым создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков", – говорится в сообщении пресс-центра ОПУ.

Согласно распоряжению, рабочую группу возглавил глава ОПУ Андрей Ермак. В ее состав также вошли глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Всего в группе – 15 человек. Ермак в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и "привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов", подчеркнули в ОПУ.