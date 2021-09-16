"Газпром" должен избавиться от монопольного положения в Европе – Зеркаль

Зеркаль: Россиянам придется вносить изменения в свое законодательство и использовать эту трубу сможет уже не только "Газпром" Фото: Lana Zerkal / Facebook

"Оно предусматривает, что труба не может быть в тех же руках, что и добыча газа. То есть "Газпром" должен избавиться от своего монопольного положения. И это основное требование европейского законодательства. Именно поэтому и "Нафтогаз" проходил процесс анбандлинга. Тут присутствует Сергей Макогон, которые возглавляет "Оператора газотранспортной системы". Он является руководителем газотранспортной системы, а Юрий Витренко – главой "Нафтогаза", Между ними нет никаких связей, они самостоятельны", – пояснила Зеркаль.

Она добавила, что по такому же принципу должен действовать в Европе "Северный поток – 2".

"Для этого россиянам придется вносить изменения в свое законодательство и использовать эту трубу сможет уже не только "Газпром", но и другие добытчики, которые могут поставлять газ в Европу", – отметила советник министра энергетики Украины.

По ее словам украинская газотранспортная система сможет конкурировать с другими потоками, которые идут в Европу.

"И будут цены намного меньше, "Газпром" уже не сможет диктовать условия поставок газа в Европу и не сможет контролировать эти цены в Европе", – подчеркнула Зеркаль.