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"Газпром" должен избавиться от монопольного положения в Европе – Зеркаль

Зеркаль: Россиянам придется вносить изменения в свое законодательство и использовать эту трубу сможет уже не только "Газпром"
Зеркаль: Россиянам придется вносить изменения в свое законодательство и использовать эту трубу сможет уже не только "Газпром"
Фото: Lana Zerkal / Facebook

На российскую газодобывающую компанию "Газпром" будет распространяться регулирование, которое действует в Европейском союзе. Об этом 16 сентября в эфире передачи "Право на владу", которая выходит на телеканале "1+1", заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

"Оно предусматривает, что труба не может быть в тех же руках, что и добыча газа. То есть "Газпром" должен избавиться от своего монопольного положения. И это основное требование европейского законодательства. Именно поэтому и "Нафтогаз" проходил процесс анбандлинга. Тут присутствует Сергей Макогон, которые возглавляет "Оператора газотранспортной системы". Он является руководителем газотранспортной системы, а Юрий Витренко – главой "Нафтогаза", Между ними нет никаких связей, они самостоятельны", – пояснила Зеркаль.

Она добавила, что по такому же принципу должен действовать в Европе "Северный поток – 2".

"Для этого россиянам придется вносить изменения в свое законодательство и использовать эту трубу сможет уже не только "Газпром", но и другие добытчики, которые могут поставлять газ в Европу", – отметила советник министра энергетики Украины.

По ее словам украинская газотранспортная система сможет конкурировать с другими потоками, которые идут в Европу.

"И будут цены намного меньше, "Газпром" уже не сможет диктовать условия поставок газа в Европу и не сможет контролировать эти цены в Европе", – подчеркнула Зеркаль.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечала, что "Северный поток – 2" готов на 99%.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". По мнению Зеркаль, Евросоюз вряд ли будет вводить санкции против "Северного потока – 2", все будет решать Байден.

Согласно договору между США и ФРГ, транзит газа через Украину после введения в действие трубопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

6 сентября в компании Nord Stream 2 AG заявили, что в Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока – 2". Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2".

Теги: Газпром, Украина, Румыния, ГТС, газопровод, Елена Зеркаль, Европа, Евросоюз, Юрий Витренко, анбандлинг, Северный поток – 2, Сергей Макогон
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