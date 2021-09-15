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В МИД России назвали сроки получения разрешения на запуск "Северного потока – 2"

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Лавров считает, что против строительства "Северного потока 2" выступает "меньшинство"
Лавров считает, что против строительства "Северного потока – 2" выступает "меньшинство"
Фото: ЕРА

Немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2" к началу 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 сентября на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Событие транслировала пресс-служба министерства в Facebook.

"Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый. По-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается", – сказал Лавров.

Попытки нападать на "Северный поток – 2" продолжатся, добавил он. Российский министр считает, что против строительства газопровода выступает "меньшинство".

"Это прибалты, Польша по понятным причинам и еще несколько стран Евросоюза, которые руководствуются антироссийскими мотивами", – заявил он.

О том, что федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur начало сертификацию газопровода "Северный поток – 2" стало известно 13 сентября.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, говорил глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности ЕвропыГермания настаивала на завершении строительства.

С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2", Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца годаПо данным Bloomberg, "Газпром" планирует начать поставки газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

Теги: Россия, Германия, Сергей Лавров, МИД России, газопровод, безопасность, ОДКБ, Северный поток – 2
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