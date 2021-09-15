В МИД России назвали сроки получения разрешения на запуск "Северного потока – 2"

"Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый. По-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается", – сказал Лавров.

Попытки нападать на "Северный поток – 2" продолжатся, добавил он. Российский министр считает, что против строительства газопровода выступает "меньшинство".

"Это прибалты, Польша по понятным причинам и еще несколько стран Евросоюза, которые руководствуются антироссийскими мотивами", – заявил он.

О том, что федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur начало сертификацию газопровода "Северный поток – 2" стало известно 13 сентября.