Глава "Газпрома" заявил, что поставки газа по “Северному потоку – 2” не начнутся с 1 октября

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, писало 8 сентября, что "Газпром" планирует начать поставки природного газа по первой нитке газопровода "Северный поток – 2" 1 октября, но точные сроки будут зависеть от немецкого регулятора.

Миллера просили подтвердить эту информацию. Он ответил, что 1 октября поставки еще не начнутся.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2" к началу 2022 года.

О том, что федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur начало сертификацию газопровода "Северный поток – 2", стало известно 13 сентября.