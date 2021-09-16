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Глава "Газпрома" заявил, что поставки газа по “Северному потоку – 2” не начнутся с 1 октября

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Агентство Bundesnetzagentur начало сертификацию газопровода "Северный поток 2"
Агентство Bundesnetzagentur начало сертификацию газопровода "Северный поток – 2"
Фото: ЕРА

Поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2" не начнутся 1 октября. Об этом сказал глава российской газодобывающей компании "Газпром" Алексей Миллер 15 сентября в разговоре с журналистами, пишет "Интерфакс".

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, писало 8 сентября, что "Газпром" планирует начать поставки природного газа по первой нитке газопровода "Северный поток – 2" 1 октября, но точные сроки будут зависеть от немецкого регулятора.

Миллера просили подтвердить эту информацию. Он ответил, что 1 октября поставки еще не начнутся.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2" к началу 2022 года.

О том, что федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur начало сертификацию газопровода "Северный поток – 2", стало известно 13 сентября.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, говорил глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности ЕвропыГермания настаивала на завершении строительства.

С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2", Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца годаПо данным Bloomberg, "Газпром" планирует начать поставки газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

Теги: Газпром, Россия, Алексей Миллер, газопровод, Северный поток – 2, российский газ
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