В Кремле заявили, что рост цены на газ в Европе "к России не имеет никакого отношения"

В России заявляют, что цена на газ растет не из-за их действий, но при этом заверяют, что "Северный поток – 2" поможет Фото: depositphotos.com

По словам Пескова, к России "эти процессы не имеют никакого отношения". Он также подчеркнул, что спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ и "получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле".

При этом Песков заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" сбалансирует газовый рынок. Он отметил, что еще неизвестно, какой будет зима в этом году, и если будут холода, "то, конечно, газа нужно будет еще больше".