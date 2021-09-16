Кулеба: Пришло время Германии и США переходить от слов к конкретным гарантиям по "Северному потоку – 2"

"На днях была серьезная активность на треке "Северного потока – 2", мы трясем наших партнеров и требуем от слов переходить к конкретным действиям, от заверений – к конкретным гарантиям", – сказал министр.

Он напомнил, что Украину посетили советник госсекретаря США Амос Хохштайн и госсекретарь министерства энергетики Германии Андреас Файхт.

"По состоянию на сейчас позиция Украины остается неизменной: мы видим, что партнеры слышат то, что мы им говорим, и те предложения, которые мы вносим, но решения еще не приняты. Мы будем продолжать переговоры, исключительно дружественное давление на партнеров, потому что время переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям, тем более что мы видим: РФ на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям, накручивая цену на газ, создавая эффект непредсказуемости рынка и ажиотаж из-за дефицита. Поэтому сейчас уже надо действовать Германии, Соединенным Штатам. Украина готова вместе с ними действовать, и не только Украина, но и другие страны Центральной Европы", – сказал Кулеба.