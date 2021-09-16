Санкции, "Северный поток – 2", отключение от SWIFT. Европарламент принял резолюцию по отношениям с Россией

Резолюцию приняли 494 голосами "за". 103 члена Европарламента голосовали против, 72 воздержались.

"Парламент считает, что ЕС должен дать отпор агрессивной политике и заложить основу для сотрудничества с будущей демократической Россией. Оценивая состояние отношений между ЕС и Россией, Европарламент ясно дает понять, что он проводит различие между российским народом и режимом президента Владимира Путина. Последний, по мнению парламента, является "стагнирующей авторитарной клептократией, возглавляемой пожизненным президентом, окруженным олигархами", – сказано в релизе.

Резолюция, опубликованная на сайте Европарламента, рекомендует Европейскому совету, Европейской комиссии, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю совместно с государствами-членами ЕС пересмотреть политику в отношении России.

"ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT, чтобы удержать российские власти от дальнейшего агрессивного поведения, и должен быть готов постепенно прекратить импорт нефти и газа из России, если российские власти продолжат свои угрозы в адрес государств-членов и военные действия против стран Восточного партнерства по соседству", – говорится в документе.

В резолюции подчеркивается, что ЕС в связи с российской агрессией должен поддерживать страны Восточного партнерства, в частности Украину, Молдову и Грузию. Члены Европарламента призвали усилить санкции против России.

"Кроме того, ЕС должен наращивать потенциал для разоблачения и пресечения потоков грязных денег из России и выявления скрытых в странах ЕС ценностей и финансовых активов автократов российского режима и коррумпированных олигархов", – отмечается в резолюции.

Также там указано, что строительство газопровода "Северный поток – 2" противоречит европейской солидарности, рискует усилить зависимость ЕС от российского газа и нанести вред Украине.

"Строительство "Северного потока – 2" должно быть немедленно остановлено, он не должен быть введен в эксплуатацию в нынешних условиях, даже если его строительство будет завершено", – подчеркивается в документе.