Боррель заявил, что у ЕС нет другого выбора, как взаимодействовать с "Талибаном"

Будущее взаимодействие с талибами будет зависеть от действий нового правительства в Афганистане по пяти критериям, отметил Боррель Фото: EPA

"Чтобы иметь хоть какой-то шанс повлиять на события [в Афганистане], у нас нет другого выбора, кроме как взаимодействовать с "Талибаном". Но взаимодействовать – это не значит признавать. Нет, взаимодействие – это разговор, обсуждение и согласие – когда это возможно", – отметил Боррель.

Он подчеркнул, что будущее взаимодействие с талибами будет зависеть от действий нового правительства в Афганистане по следующим пяти критериям:

Афганистан не станет плацдармом для экспорта терроризма в другие страны;

уважение прав человека, в частности прав женщин, верховенства закона и свободы СМИ;

создание представительного и представительного переходного правительства;

свободный доступ для гуманитарной помощи;

разрешение выезда иностранным гражданам и афганцам, которым угрожает опасность и которые хотят покинуть страну.

По словам Борреля, страны ЕС обсуждают вопрос о том, в какой форме Брюссель может быть представлен в Кабуле, если сложатся необходимые условия. Он также отметил, что в Афганистане посольства государств-членов ЕС закрыты, и не собираются открываться.