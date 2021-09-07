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"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

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Состав временного правительства "Исламского эмирата Афганистан" назвал спикер "Талибана" Муджахид (за столом)
Состав временного правительства "Исламского эмирата Афганистан" назвал спикер "Талибана" Муджахид (за столом)
Фото: EPA

Главой временного правительства "Исламского эмирата Афганистан" станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Об этом 7 сентября на пресс-конференции заявил спикер группировки "Талибан" Забихулла Муджахид, сообщил телеканал Al Jazeera.

Он назвал 33 члена "нового исламского правительства", отметив, что оставшиеся должности будут объявлены позже.

Так, заместителем Ахунда будет мулла Абдул Гани Барадар – глава политического офиса талибов.

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, он – сын Джалалуддина Хаккани, основателя "сети Хаккани" – одной из самых боеспособных частей талибов, признанной США террористической организацией. Хаккани – один из самых разыскиваемых людей ФБР, подчеркнул Al Jazeera.  

Сын основателя "Талибана", покойного муллы Омара – мулла Мухаммад Якуб – назначен министром обороны.

Обязанности министра финансов будет исполнять Хедаятулла Бадри, а переговорщик талибов в Дохе (Катар) Амир Хан Муттаки – министра иностранных дел.

В новом правительстве – ни одной женщины. Замглавы политического офиса "Талибана" Шир Мохаммад Аббас Станекзай 2 сентября заявлял, что хоть женщинам в стране и разрешили работать, но высшие посты или места в правительстве им недоступны.

Ахунд родом из Кандагара, он внесен в санкционный список ООН. Ахунд ранее был главой МИД Афганистана, позже – заместителем премьер-министра в 1996–2001 годах, отметил Al Jazeera.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти. Они пообещали не атаковать другие страны, дать амнистию предыдущему правительству и разрешить женщинам работать, если они будут "жить по законам шариата".

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана.

ЕС и США заявили, что пока не будут торопиться с решением, признавать ли власть талибов.

Теги: Афганистан, правительство, Талибан, талибы, женщины, власть, премьер-министр, Абдул Гани Барадар, приход талибов к власти в Афганистане 2021, Мохаммад Хасан Ахунд, Сираджуддин Хаккани, Мухаммад Якуб
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