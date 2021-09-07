"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

Он назвал 33 члена "нового исламского правительства", отметив, что оставшиеся должности будут объявлены позже.

Так, заместителем Ахунда будет мулла Абдул Гани Барадар – глава политического офиса талибов.

Пост главы МВД займет Сираджуддин Хаккани, он – сын Джалалуддина Хаккани, основателя "сети Хаккани" – одной из самых боеспособных частей талибов, признанной США террористической организацией. Хаккани – один из самых разыскиваемых людей ФБР, подчеркнул Al Jazeera.

Сын основателя "Талибана", покойного муллы Омара – мулла Мухаммад Якуб – назначен министром обороны.

Обязанности министра финансов будет исполнять Хедаятулла Бадри, а переговорщик талибов в Дохе (Катар) Амир Хан Муттаки – министра иностранных дел.

В новом правительстве – ни одной женщины. Замглавы политического офиса "Талибана" Шир Мохаммад Аббас Станекзай 2 сентября заявлял, что хоть женщинам в стране и разрешили работать, но высшие посты или места в правительстве им недоступны.

Ахунд родом из Кандагара, он внесен в санкционный список ООН. Ахунд ранее был главой МИД Афганистана, позже – заместителем премьер-министра в 1996–2001 годах, отметил Al Jazeera.