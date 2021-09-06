"Талибан" объявил о захвате провинции Панджшер и окончании войны в Афганистане

"Провинция Панджшер, последний оплот наемного врага, была полностью захвачена", – отметил он в твите.
* * * * * * * * * * * * https://t.co/95ySJ5ppo6 pic.twitter.com/CCWKFt0zsb— Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) September 6, 2021
Муджахид заявил, что благодаря этой победе Афганистан "вышел из водоворота войны", и пообещал "счастливую жизнь в мире и свободе", сообщило агентство Reuters.
Талибы пообещали жителям провинции Панджшер, что против них не будет дискриминации.
Фронт национального сопротивления Афганистана, которой борется с талибами, опроверг заявление о полном захвате провинции. Пресс-секретарь фронта Али Назари 6 сентября заявил в комментарии CNN, что "сопротивление продолжается по всей долине".
"Талибан" 22 августа сообщал об окружении провинции Панджшер и дал силам сопротивления четыре часа, чтобы сдаться. Этого не произошло. На тот момент Панджшер была единственной не подконтрольной талибам провинцией из 34.
3 сентября талибы заявили о захвате Панджшера, но один из лидеров сопротивления талибам, бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех сказал, что в провинции "еще идут ожесточенные бои".
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. Боевикам "Талибана" удалось взять под контроль практически всю страну к 15 августа, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.