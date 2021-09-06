"Талибан" объявил о захвате провинции Панджшер и окончании войны в Афганистане

Талибы пообещали жителям провинции Панджшер "счастливую жизнь в мире и свободе" Фото: EPA

"Провинция Панджшер, последний оплот наемного врага, была полностью захвачена", – отметил он в твите.

Муджахид заявил, что благодаря этой победе Афганистан "вышел из водоворота войны", и пообещал "счастливую жизнь в мире и свободе", сообщило агентство Reuters.

Талибы пообещали жителям провинции Панджшер, что против них не будет дискриминации.

Фронт национального сопротивления Афганистана, которой борется с талибами, опроверг заявление о полном захвате провинции. Пресс-секретарь фронта Али Назари 6 сентября заявил в комментарии CNN, что "сопротивление продолжается по всей долине".